أربيل تنهي معضلة أنبوب ناقل لمياه الشرب بعد تعرضه للكسر لمرات عديدة .. صور

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، انجاز مشروع استبدال الأنبوب الناقل لمشروع ماء الإفراز الثالث الذي تعرض للكسر لعشرات المرات طيلة السنوات الماضية وتسبب بفقدان 40 بالمئة من حاجة السكان من المياه في مناطق وأحياء عديدة بعاصمة إقليم كوردستان.

وقالت الحكومة المحلية في بيان اليوم، إنه بعد أن خصص مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان التخصيصات اللازمة لمشروع تغيير خط أنبوب إفراز الثالث في أربيل، بدأت أعمال تغيير الأنبوب، والعمل بالمشروع الآن في طور الانتهاء، وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم ربط الأنبوب الجديد بالقديم وتنتهي معه مشكلة كسر الأنبوب.

وأكدت أن مشروع حماية الأنبوب من الأضرار والكسر أيضا في طور الإنتهاء، منوهة إلى أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إخطار المواطنين بربط الأنبوب الجديد بالخط القديم، وسيتم الانتهاء من المشروع، وسيكون له تأثير كامل على تحسين عملية توزيع مياه الشرب لجزء كبير من سكان أربيل.

وكانت مديرية ماء أربيل قد أعلنت نهاية العام 2022، المباشرة بالمرحلة الأولى من تغيير أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث، بعد تعرضه لأضرار وتكسرات خلال الفترات الماضية.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الشرب للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.