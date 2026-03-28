أربيل تنفي صدور توجيهات بإخلاء مجمعات سكنية

شفق نيوز- أربيل

نفى محافظ أربيل، ليل السبت/ الأحد، الأنباء المتداولة عن التوجيه بإخلاء مجمعات سكنية قريبة من القنصلية الأميركية.

وقال المحافظ أوميد خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخبر المتداول بشأن طلب القنصلية الأميركية رسمياً إخلاء عدة مجمعات سكنية في الفترة ما بين 30/3/2026 إلى 3/4/2026، والتي تشمل (القرية الكورية، القرية الإسبانية، مدينة المعلمين، القرية الإيطالية 2، قرية آرام 1 و2، قرية ماس بشكل عام والمناطق المحيطة بها)، غير صحيح ومجرد إشاعة".

وتعرضت أربيل لهجوم بالطائرات المسيرة ليلة اليوم، أسفر عن أضرار مادية بمنازل المواطنين، كما أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات، ولحقتها محافظة دهوك بتعطيل الدوام.