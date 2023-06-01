أربيل تنفي تسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز / نفت المديرية العام لمديرية صحة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنباء تفيد بتسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخبار التي تتحدث عن تسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية بعيدة عن الحقيقة"، مشيرة إلى أن "هذه الحالات تخص محافظات وسط وجنوب العراق ولا علاقة لها بمحافظة أربيل".

وأكدت أن "محافظة أربيل سجلت حتى الآن حالتين بالحمى النزفية".

وكانت مديرية صحة أربيل، قد أعلنت أمس الأربعاء، وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، نتيجة مضاعفات إصابته بالحمى النزفية.