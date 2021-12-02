أربيل تنفي بيع الكهرباء وتكشف تعاوناً مع بغداد في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن التعاون والتنسيق مع نظريتها الاتحادية من اجل تحسين وضع تقديم الطاقة الكهربائية لمواطني المناطق المتنازع عليها، نافية في الوقت ذاتها مزاعم بيع كهرباء الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "خلال الايام الماضية وبناء على دعوة من وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية عادل كريم، قام وزير كهرباء الاقليم كمال محمد صالح بزيارة بغداد على رأس وفد اجتمع خلالها مع الوزير ومسؤولي الوزارة الاتحادية".

واضاف البيان ان "الاجتماعات جرت في اطار التنسيق وتقوية العلاقات بين الوزارتين لخدمة المواطنين وايصال خدمة الطاقة الكهربائية وتنفيذ مشاريع الكهرباء في مناطق المادة 140 من الدستور العراقي".

وتابع البيان ان "التطرق إلى تجربة وزارة الكهرباء في مجالات الانتاج واستخدام الغاز المهدور من الحقول النفطية لانتاج الكهرباء والتحول الى الطاقة المتجددة وتنفيذ تجربة المقياس الذكي الناجحة التي ادت لخفض هدر الكهرباء بشكل ملحوظ وتقليص الخروقات وتنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية المهمة في اقليم كوردستان في اقليم كوردستان على الميزانية السيادية كانت عددا من الموضوعات الرئيسة في الاجتماعات مع مسؤولي وزارة الكهرباء الاتحادية".

وافاد البيان بان جميع الادعاءات التي تتحدث عن بيع كهرباء الاقليم ليست لها اي اساس وبعيدة عن الحقيقة، مبينا ان كمية الكهرباء المنتجة من قبل المستثمرين للمواطنين في كركوك وسهل نينوى وديالى ليست لها اية علاقة بمحطات انتاج الكهرباء التي تشغلها حكومة اقليم كوردستان لتوزيعها على المواطنين.

واكد البيان ان تقوية العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية تصب في مصلحة مواطني كوردستان والعراق، مبينا ان وزارة كهرباء الاقليم تقوم باعمالها بشكل مهني وفقا لاستراتيجية تخدم المواطنين.

وعبر البيان عن الشكر للمواطنين الكوردستانيين لصبرهم وتحملهم مع الوزارة ودعمهم وتعاونهم الدائم الذي ضمن نجاح الوزارة لانارة بيوت كوردستان والمضي نحو ادارة افضل لقطاع الكهرباء.