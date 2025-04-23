أربيل تنشئ أربع حدائق على مساحة 200 دونم تضم 35 ألف شجرة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، قرب انتهاء العمل في أربع حدائق كبيرة تمتد على مساحة 200 دونم، وتضم 35 ألف شجرة في مركز المدينة.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار زيادة المساحات الخضراء وتعزيز حماية البيئة الحضرية، باشرت المحافظة بإنشاء أربع حدائق كبيرة في مركز مدينة أربيل على مساحة تمتد إلى 200 دونم، سيتم غرس 35 ألف شجرة فيها، ومن المقرر أن تُنجز جميع هذه الحدائق خلال هذا العام وتوضع في خدمة المواطنين والبيئة".

ووفقاً لما أوضحته محافظة أربيل، فإن الحدائق هي:

الأولى: إنشاء حديقة قرب شارع 120 متري، على مساحة 80 دونماً، وتُزرع فيها نحو 8 آلاف شجرة، وقد تم إنجاز نحو 70% من الأعمال حتى الآن.

الثانية: إنشاء حديقة "رَشکین" على مساحة 47 دونماً، وتضم 16 ألف شجرة، حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيها إلى 50%.

الثالثة: إنشاء حديقة "حي نازدار" على مساحة 4 دونمات، وتضم 6 آلاف شجرة، وتم إنجاز 80% من الأعمال فيها.

الرابعة: إنشاء حديقة "حي ژیان" على مساحة 7 دونمات، وتضم 5 آلاف شجرة، وقد تم إنجاز 70% من الأعمال حتى الآن.

كما أشارت محافظة أربيل إلى أنه "في مدينة أربيل يوجد حالياً 26 حديقة كبيرة، و204 حدائق صغيرة، و2 إلى 3 مواقع غابات، و209 بساتين، و163 جزيرة وسطية، و109 نوافير مياه".