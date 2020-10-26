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أربيل تنشر الشرطة وتطبق إجراءات غير مسبوقة لاحتواء كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-26T20:35:13+0000
أربيل تنشر الشرطة وتطبق إجراءات غير مسبوقة لاحتواء كورونا

شفق نيوز/ انتشرت مفارز شرطة المرور في اربيل بكثافة غير معهودة، ليلة الاثنين، لاجبار وحث المواطنين على ارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في اربيل ان المدينة شهدت الليلة انتشار مفارز المرور في اكثر من منطقة وقامت بتوقيف السيارات للتأكد فيما إذا كان السواق والركاب يرتدون الكمامة.

وتأتي هذه الإجراء في مسعى لاحتواء ازمة تفشي وباء كورونا والاصابات الكبيرة التي تسجلها وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وتفرض سلطات الإقليم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والشوارع والسيارات بعد تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة.

ونقل المراسل عن احد عناصر الشرطة الذي كان يستجوب المواطنين وسواق المركبات بان الشخص حتى ان كان لوحده عليه ارتداء الكمامة والا سيتعرض للمسألة القانونية وسيغرم.

وعند الاستفسار انه ان كان الشخص لوحده في السيارة اجاب بالقول إنه حتى لو كان لوحده عليه استخدام الكمامة وبخلافه سيتعرض للعقوبة.


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