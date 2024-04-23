أربيل تنسق مع بغداد لتأمين وظائف حكومية للأوائل على الجامعات في كوردستان

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، العمل مع الحكومة الاتحادية لتأمين وظائف حكومية في الإقليم للطلبة الأوائل على كلياتهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيشوا هورامي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجهّ الجهات المعنية ببذل جهود جادة للتخصيص المالي للأوائل الثلاثة في الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان لتوظيفهم".

وأضاف أن "التوجيه أكد على التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية من أجل توظيفهم في المؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان".