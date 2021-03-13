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البيشمركة تعلن سقوط ضحية من قواتها وإصابة آخر وأربيل تندد بشدة وتحمل العمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-13T08:02:20+0000
البيشمركة تعلن سقوط ضحية من قواتها وإصابة آخر وأربيل تندد بشدة وتحمل العمال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة يوم السبت عن سقوط أحد أفرادها ضحية وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في قضاء سوران شمالي محافظة أربيل الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العبوة كانت تحتوي على مادة "تي ان تي" زرعها مسلحو حزب العمال الكوردستاني "بي كي كي" في منطقة "كروي سينكان" التابعة لناحية سيدكان وانفجرت أثناء مرور سيارة للبيشمركة في المنطقة.

في غضون ذلك أدان رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم السبت وبشدة التفجير الذي استهدف قوات البيشمركة في قضاء سوران.

وقال خوشناو في بيان اليوم، "للاسف بلغنا نبأ استشهاد بيشمركة كوردستان (طارق قادر خالند) في منطقة (سيدكان) جراء عبوة ناسفة فجرها مسلحو الـ(pkk) على العجلة مما أدى ايضا إلى إصابة بيشمركة آخر وهو (مظفر فرهاد حسن"

وأضاف قائلا "ندين بشدة هذا التصرف من قبل حزب العمال الكوردستاني، ونتوجه بالتعازي والمواساة إلى ذوي الشهيد ونأمل الشفاء العاجل للجريح والعودة إلى أسرته سالما".

من جهته أكد  اللواء بهرام ياسين قائد قوات "هلكور" في البيشمركة لوكالة شفق نيوز، إن حزب العمال الكوردستاني يقف وراء هذا الحادث  كون المنطقة التي وقعت فيها الانفجار تحيط بها مقار تابعة لعناصر الحزب.

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