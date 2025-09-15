أربيل تناقش الحلول العلمية لمعالجة أزمة الكلاب السائبة (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ندوة حوارية نظمتها مجموعة من المنظمات البيئية لمناقشة سبل التعامل مع ظاهرة الكلاب السائبة، بمشاركة عدد من الناشطين والخبراء في المجال البيئي وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الندوة شهدت نقاشات موسعة حول واقع انتشار الكلاب السائبة في شوارع المدينة وما تسببه من مخاطر صحية وأمنية، إلى جانب التركيز على أهمية إيجاد معالجات إنسانية وعلمية لهذه الظاهرة بما ينسجم مع مبادئ الرفق بالحيوان.

في السياق، أكد الخبير البيئي دشتي منتك، خلال حديثه للوكالة، أن "أهمية هذه الندوة تكمن في نشر الوعي لدى المجتمع وصناع القرار حول ضرورة التعامل مع أزمة الكلاب السائبة بطرق علمية مدروسة، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي قد تُفاقم المشكلة".

وأضاف منتك، أن "الندوة تحمل رسالة أساسية بضرورة تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان والتعاون بين الحكومة والمنظمات البيئية لإيجاد حلول مستدامة".

من جانبه، قال الناشط البيئي عبد الغفور رشيد، لوكالة شفق نيوز إن "تنظيم مثل هذه الندوات يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية الرفق بالحيوانات، وهي خطوة مهمة لتقريب وجهات النظر بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني".

وأشار إلى أن "معالجة هذه الأزمة تتطلب تكاتفاً مجتمعياً وخططاً عملية تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان حقوق الحيوان في آن واحد".