أربيل تناقش استراتيجية داخلية الإقليم لسلامة الطرق

شفق نيوز/ عقدت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ندوة حوارية حول استراتيجية وزارة الداخلية في الإقليم، لسلامة الطرق، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالطرق وقوانين المرور في الإقليم، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والمهتمين في المجال الثقافي والاجتماعي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل، إن "الندوة تناولت أهمية تطوير بنية الطرق في إقليم كوردستان، وأبرز التحديات التي تواجهها، مثل ازدحام المرور وحوادث السير، بالإضافة إلى سبل تعزيز السلامة على الطرق. كما تم التطرق إلى التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرور، حيث أكد المشاركون في الندوة على ضرورة تطبيق هذه القوانين لتحقيق السلامة العامة".

وأضاف أنه "شارك في الندوة عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى شخصيات ثقافية واجتماعية، الذين تفاعلوا مع موضوع الندوة من خلال تقديم آرائهم واقتراحاتهم حول كيفية تحسين وضع الطرق وتعزيز الوعي بقوانين المرور في الإقليم".