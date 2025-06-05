أربيل تمنع حركة الشاحنات والدراجات النارية خلال عطلة العيد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور أربيل، يوم الخميس، عن فرض حظر مؤقت على حركة الشاحنات والدراجات النارية خلال عطلة عيد الأضحى.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحظر يشمل جميع الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية والمتنزهات، ويهدف إلى حماية المصلحة العامة، ومنع الزحامات المرورية، وضمان سلامة الزوار خلال أيام العيد.

ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين في المناطق السياحية.