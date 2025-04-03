أربيل تمنع الدراجات النارية ومركبات الحمل من المرور بهذه الطرق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، منع سيارات الحمل والدراجات النارية من استعمال الطرق المؤدية الى المناطق السياحية والمصايف في أيام الجمع والعطل الرسمية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر منع سيارات الحمل والدراجات النارية كافة، من المرور بمركباتهم في ايام الجمع والعطل الرسمية في الطرق المؤدية الى المناطق السياحية والمصايف".

وأضافت أن "قرار المنع يمتد الى الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، ويبدأ المنع من الساعة السابعة صباحا ولغاية منتصف الليل"، مبينة أن "القرار جاء من اجل المصلحة العامة وعدم خلق الزحامات المرورية وسلامة السياح الذي يقصدون المناطق السياحية والمصايف والمنتجعات في المحافظة".