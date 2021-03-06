أربيل تمدد إغلاق حدودها مع المحافظات العراقية الى مساء الأحد

شفق نيوز/ قررت محافظة أربيل، يوم السبت، تمديد إغلاق حدودها مع محافظات العراق 12 ساعة إضافية.

وقال المسؤول عن معابر اربيل عاصمة اقليم كوردستان المقدم سلام خوشناو، إنه تقرر تمديد إغلاق حدود أربيل مع محافظات العراق لغاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد بدلا من الساعة السادسة صباحا.

وطالب خوشناو مواطني المدن الاخرى في العراق بـ"عدم السفر الى اربيل لغاية موعد فتح المعابر لانه لن يسمح لهم بدخول المحافظة".

وكانت أربيل قد أغلت حدودها مع محافظات العراق بدءا من منتصف ليل الثالث من آذار الجاري ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ووفق بيان للمحافظة، فإنه يسمح فقط بمرور الوفود الحكومية والدبلوماسية وقوات التحالف ووكالات الامم المتحدة والمنظمات، ولا يشمل الحظر حركة المرور بين اربيل والمحافظات الاخرى في الاقليم.