سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تمدد إغلاق حدودها مع المحافظات العراقية الى مساء الأحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-06T17:52:44+0000
أربيل تمدد إغلاق حدودها مع المحافظات العراقية الى مساء الأحد

شفق نيوز/ قررت محافظة أربيل، يوم السبت، تمديد إغلاق حدودها مع محافظات العراق 12 ساعة إضافية.

وقال المسؤول عن معابر اربيل عاصمة اقليم كوردستان المقدم سلام خوشناو، إنه تقرر تمديد إغلاق حدود أربيل مع محافظات العراق لغاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد بدلا من الساعة السادسة صباحا.

وطالب خوشناو مواطني المدن الاخرى في العراق بـ"عدم السفر الى اربيل لغاية موعد فتح المعابر لانه لن يسمح لهم بدخول المحافظة".

وكانت أربيل قد أغلت حدودها مع محافظات العراق بدءا من منتصف ليل الثالث من آذار الجاري ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ووفق بيان للمحافظة، فإنه يسمح فقط بمرور الوفود الحكومية والدبلوماسية وقوات التحالف ووكالات الامم المتحدة والمنظمات، ولا يشمل الحظر حركة المرور بين اربيل والمحافظات الاخرى في الاقليم.

related

عاصمة كوردستان تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-08 23:12:31
عاصمة كوردستان تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا

اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

Date: 2020-03-08 08:25:57
اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

حالتا وفاة بفيروس كورونا في اربيل

Date: 2020-06-14 10:45:00
حالتا وفاة بفيروس كورونا في اربيل

اربيل تفتح ابواب المناطق السياحية امام مرتاديها بتعليمات وشروط

Date: 2020-06-03 18:44:34
اربيل تفتح ابواب المناطق السياحية امام مرتاديها بتعليمات وشروط

وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

Date: 2019-09-07 10:13:28
وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

تجمع في أربيل دعماً لكورد إيران

Date: 2019-11-24 07:37:04
تجمع في أربيل دعماً لكورد إيران

الاسايش تضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات في اربيل

Date: 2020-06-21 17:16:02
الاسايش تضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات في اربيل

خبر سار .. إقليم كوردستان يخلي عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا

Date: 2020-03-05 12:01:40
خبر سار .. إقليم كوردستان يخلي عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا