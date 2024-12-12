أربيل تمثل العراق باجتماع لمحافظي ورؤساء المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شفق نيوز/ شارك محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الخميس، في اجتماع إقليمي لمحافظي ورؤساء المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثلاً عن العراق.

وقالت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن خوشناو شارك في اجتماع موسع لمحافظي ورؤساء بلديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عُقد في مدينة إسطنبول التركية.

وبينت أن الاجتماع سيستمر لمدة يومين ويتم فيه مناقشة وضع الشرق الأوسط والتغيرات في المنطقة، كما أن جزء آخر من الاجتماع يتضمن مناقشة فرص التطوير والتعاون المشترك والإعمار.