سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تلمح لتشديد الإجراءات: احتمال فرض حظر التجوال في الإقليم غير مطروح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-26T07:52:21+0000
أربيل تلمح لتشديد الإجراءات: احتمال فرض حظر التجوال في الإقليم غير مطروح

شفق نيوز/ استبعد محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الجمعة لجوء اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى خيار إعادة فرض حظر التجوال في الوقت الراهن لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية في اجتماع اللجنة المرتقب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المحافظ مع وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي على هامش وصول حصة الإقليم من لقاح  آسترازينيكا من الحكومة الاتحادية.

وحذر خوشناو من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية، داعيا المستشفيات الأهلية إلى المساهمة في مساعدة القطاع الصحي العام في توفير الأسرّة لإستقبال المصابين بالفيروس.

وقال خوشناو خلال المؤتمر إن "أفضل لقاح وأفضل سلاح لمواجهة الفيروس وأفضل سبيل للحد من الوفيات والإصابات هم السكان أنفسهم، ندعوهم إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا، وارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط. 

ونوه إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال الأيام المقبلة، ستجري تقييما دقيقا وجديا للوضع الصحي.

ولفت المحافظ إلى أنه "لا يوجد أي احتمال لإعادة فرض حظر التجوال ولكن وبسبب ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وفق الموقف الوبائي اليومي فسيتم تغيير البرنامج المعد لمكافحة الفيروس".

related

اربيل تسجل 26 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-07 12:54:51
اربيل تسجل 26 اصابة جديدة بكورونا

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

تعافي 11 مصابا بفيروس كورونا في اربيل

Date: 2020-05-31 17:37:22
تعافي 11 مصابا بفيروس كورونا في اربيل

اقليم كوردستان يسجل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-05-20 12:13:14
اقليم كوردستان يسجل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا

تعافي 10 مصابين بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-07 20:04:08
تعافي 10 مصابين بكورونا في اربيل

تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-03-26 08:17:55
تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا

Date: 2020-05-29 19:17:56
صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا

تسجيل حالة وفاة بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-02 09:26:26
تسجيل حالة وفاة بكورونا في اربيل