أربيل تلغي معرضاً صناعياً سورياً على خلفية أحداث حلب

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الأحد، عن إلغاء إقامة معرض المنتجات السورية الذي كان مقرراً انطلاقه أواخر الشهر الجاري.

وقال خوشناو في توضيح مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: "كان من المقرر افتتاح معرض للمنتجات السورية في معرض أربيل الدولي بتاريخ 26 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأضاف المحافظ: "نود إحاطة الرأي العام وجميع الأطراف المعنية، بأن هذا المعرض لن يُقام وقد تقرر عدم افتتاحه".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن سبب إلغاء إقامة المعرض جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب السورية.

ووفقاً للإعلان الخاص بالمعرض، فإن الفعالية كانت بتنظيم من غرف صناعة دمشق وحلب.

وكانت السلطات في اربيل قد اعلنت رفضها اقامة المعرض سابقا بسبب عدم احتواء الإعلان الرسمي للمعرض علم اقليم كوردستان، ما دفع الجهة المنظمة للمعرض إلى تغيير صورة الإعلان وإضافة علم الإقليم إلى جانب علمي العراق وسوريا.