أربيل تكمل %50 من مشروع "السوق الأبيض" وتسلم المحال للمستحقين (صور)

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، توزيع محال تجارية على مستحقيها ضمن مشروع السوق الأبيض في المدينة، بعد إتمام 50% من العمل المنجز، في حين بينت أن المشروع مخصص حصراً فقط لأصحاب أحد الأسواق "المتجاوزة".

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو "أكملنا 50% من مشروع السوق الأبيض، واليوم نقوم بتوزيع المحال على المستحقين في هذا السوق، وفق آلية تعتمد على الأرقام بالتوزيع، فكل مستحق لديه رقم لاستلام محله".

وأضاف خوشناو "بأوامر من رئيس حكومة إقليم كوردستان والمسؤولين الإداريين ودائرة البلدية في أربيل قمنا بتحديد الأراضي لإنشاء هذا السوق بمساحة 60 ألف متر مربع بالقرب من شارع 120، وقمنا بتنفيذ المشروع لإنشاء أكثر من 700 محل على نحو إجمالي ضمن المشروع".

وتابع محافظ أربيل أن "العمل مستمر في المشروع، وهو مخصص فقط لأصحاب محال سوق السيم في محلة كوردستان بمدينة أربيل، وهذا السوق يلتزم بالمواصفات الخاصة بمديرية الدفاع المدني والمرور ووجود مرائب (كراجات السيارات)".

وتم استبدال السوق الأبيض بسوق (السيم) لأن الأخير يدخل ضمن المناطق العشوائية والتجاوزات، وتم انشاء هذا السوق "المتجاوز" منذ عام 1991 ولكن لتعرضه لحرائق مستمرة وآخرها قبل عامين، كذلك قربه من خطوط الكهرباء ذا الضغط العالي، لذا قررت السلطات استبداله بسوق جديد يليق بالباعة ويراعي المواصفات العامة الحديثة للأسواق.