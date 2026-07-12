أربيل تكمل استعداداتها لاستقبال زوار الأربعين

شفق نيوز- أربيل

بحثت اللجنة العليا المشرفة على استقبال الزوار الإيرانيين المتوجهين لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين، يوم الأحد، الاستعدادات النهائية لاستقبال الزائرين عبر منفذ حاج عمران الحدودي، مؤكدة جاهزية الخطط اللوجستية والخدمية لضمان انسيابية حركة الدخول.

وترأس الاجتماع محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بحضور المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، وممثلين عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، وإدارة منفذ حاج عمران، إلى جانب الجهات الأمنية والصحية والخدمية ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وأكد خوشناو، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة عملية استقبال الزوار بكفاءة، ما أسهم في تطوير آليات العمل والتنسيق، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً لتسهيل حركة الزائرين وتعزيز أواصر العلاقات.

من جانبه، استعرض المشرف على منفذ حاج عمران الإجراءات الميدانية، مؤكداً استكمال الاستعدادات الخاصة بالنقل والرعاية الصحية والأمن وأماكن الاستراحة والإقامة، بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار.

وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق بين جميع المؤسسات والفرق الميدانية، في ظل التوقعات بوصول أعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين والأجانب عبر المنفذ، قبل توجههم براً إلى بغداد ثم إلى النجف وكربلاء لإحياء مراسم الزيارة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية استقبال الزوار عبر منفذ حاج عمران اعتباراً من 15 تموز/يوليو 2026، وتستمر حتى انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية، فيما أكدت حكومة إقليم كوردستان توفير جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والإيواء والرعاية الصحية والتأمين، لضمان سلامة الزائرين وراحتهم طوال فترة عبورهم الإقليم.