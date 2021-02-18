أربيل تكشف حقيقة مصرع القاضي الذي حكم على الناشطين بالتظاهرات

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مصرع القاضي "زرار هركي" في حادث سير وقع ليلة أمس.

وكانت مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن مصدر مجهول مرفقا بصورة يزعم مصرع "هركي" بإنقلاب عجلته الشخصية ضمن حدود منطقة "بحركة" في أربيل، وأن الحادث وقع بعد إصداره الحكم على إثنين من الصحفيين وثلاثة من الناشطين بالتظاهرات التي شهدها الإقليم العام الماضي.

وقالت مديرية المرور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي حادث انقلاب.

وأضافت أنها أجرت إتصالاً مع القاضي وانه لم يتعرض إلى مثل هكذا حادث ويتمتع بالصحة والسلامة، ولم يذهب إلى حدود تلك المنطقة خلال هذه الفترة.