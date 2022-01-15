سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تكشف تفاصيل جديدة عن عصابة السيارات وتؤكد استمرار حملة النوادي الليلة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-15T08:10:48+0000
أربيل تكشف تفاصيل جديدة عن عصابة السيارات وتؤكد استمرار حملة النوادي الليلة

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة اربيل هوكر عزيز يوم السبت عن تفاصيل جديدة تتعلق بعصابة نصب واحتيال استولت على سيارات حديثه لمجموعة من الأشخاص، مؤكدا استمرار الحملة على النوادي الليلية المخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقال عزيز في مؤتمر صحفي عقده في اربيل اليوم، "نحن على استعداد تام لتنفيذ أي توجيه يصدر من المراجع العليا المتمثلة بوزارة الداخلية، القضاء، ومحافظة أربيل تجاه النوادي الليلية المخالفة إلى أن تلتزم بتطبيق التعليمات بشكل صحيح".

وعن حادثة العصابة وسرقة العجلات في اربيل قال المتحدث "كما هو واضح وقعت هذه الحادثة وتمت سرقة 8 عجلات"، مردفا بالقول "بعد تلقينا أخطراً بهذا الشأن أجرينا متابعة دقيقة، وبعد صدور أمر قضائي فتحنا تحقيقا مفصلا تمكنا من خلاله من ضبط 6 من تلك العجلات واعتقال فردين من أعضاء العصابة".

related

أربيل.. اعتقال أفراد عصابة تنتحل صفة الشرطة بهدف السلب

Date: 2020-12-28 16:56:01
أربيل.. اعتقال أفراد عصابة تنتحل صفة الشرطة بهدف السلب

السلطات في اربيل تطيح بعصابة "خطيرة"

Date: 2020-07-07 10:41:25
السلطات في اربيل تطيح بعصابة "خطيرة"

خلال أسبوع.. شرطة أربيل تطيح بثاني عصابة تتحايل بـ"الدولار الليبي"

Date: 2021-08-02 10:45:06
خلال أسبوع.. شرطة أربيل تطيح بثاني عصابة تتحايل بـ"الدولار الليبي"

السليمانية.. الإطاحة بأفراد عصابة استخدموا نساء للتحايل والسرقة

Date: 2020-09-29 13:54:24
السليمانية.. الإطاحة بأفراد عصابة استخدموا نساء للتحايل والسرقة

اربيل تصدر قرارات "مشددة" لتنظيم الحفلات الليلية في الفنادق والمطاعم والحانات

Date: 2021-12-15 15:04:49
اربيل تصدر قرارات "مشددة" لتنظيم الحفلات الليلية في الفنادق والمطاعم والحانات

شرطة اربيل تعتقل شخصين روجا مشهدا كاذبا عن اصابة شخص بكورونا

Date: 2020-03-16 07:00:24
شرطة اربيل تعتقل شخصين روجا مشهدا كاذبا عن اصابة شخص بكورونا

القبض على عصابة للتهريب ثقبت الانبوب الرئيس الناقل لنفط اقليم كوردستان

Date: 2019-10-08 12:36:38
القبض على عصابة للتهريب ثقبت الانبوب الرئيس الناقل لنفط اقليم كوردستان

شرطة اربيل تعلن نجاح خطتها الامنية لايام نوروز 100%

Date: 2021-03-24 20:57:02
شرطة اربيل تعلن نجاح خطتها الامنية لايام نوروز 100%