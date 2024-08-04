أربيل تقرر إغلاق نحو 140 مصفاة نفطية وتصدر قرارات جديدة للمولدات الأهلية

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق، اليوم الأحد، إغلاق 138 مصفاة نفطية غير قانونية في المحافظة من اجل حماية البيئة.

وشدد رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، على أنه "يتعين استخدام وقود (الكاز) ذات الجودة العالية لتشغيل المولدات الأهلية في المناطق والأحياء السكنية، وفحص جودته يومياً".

وأضاف أنه "سيتم منح مهلة اسبوع واحد لأصحاب المولدات الأهلية التي لم تقم بتوصيل نظام (كاتم الصوت) لغرض ربط هذا النظام، وخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

كما أشار خوشناو، إلى أنه "سيتم حجز اي مركبة تلوث البيئة، مع أخذ تعهد من المالك حتى يتم حل هذه المشكلة".

وتابع القول إنه تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب المحافظ للإشراف على تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة اليوم.