أربيل تقدم مليوني دينار لمتضرري حرائق سوق البالة وشيخ الله

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الاثنين، تقديم مبلغ مليوني دينار لكل متضرر من حرائق أسواق البالة وشيخ الله في المدينة.

وقال خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حكومة إقليم كوردستان ستقدم المساعدة لأصحاب المتاجر المتضررة في أسواق "البالة" وشيخ الله بقيمة مليوني دينار لكل شخص متضرر.

ولفت إلى أن "66 محلا تجاريا احترق في الحريق الأول، و48 في الحريق الثاني، كما احترق 17 محلا تجاريا في سوق شيخ الله".

وتابع خوشناو: "تم الانتهاء بما نسبته 50 بالمئة من تأهيل سوق القيصرية في اربيل، وتقوم شركتان بهذا العمل، وتم تخصيص 600 مليون دينار لتأهيل سوق البالة".

واستعرت النيران، يوم الأحد الماضي، في سوق "كماليات السيارات" في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد مرور أسبوع عن الحريق الأول الذي كان كبيرا وخلّف اضراراً مادية.

وكانت مديرية الدفاع المدني في اربيل قد أفادت، مساء يوم الاثنين الماضي، باندلاع حريق في محال لبيع كماليات السيارات في المدينة، مبينة أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وبعدها أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع مساء أمس في سوق "كماليات السيارات"، وتقدير الأضرار الناجمة عنه.

وشهدت أربيل منذ بداية العام الحالي تسجيل قرابة ألف حريق بحسب الدفاع المدني، كانت أغلبها "مفتعلة" أو بسبب تماس كهربائي.

وكان أعنف الحرائق عندما نشبت النيران في سوق القيصيرية ما أدى إلى احتراق 227 محلا و7 مخازن، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ.

وبهذا الشأن أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وقالت إن المتورطين ينتمون لحزب العمال الكوردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، اضافة الى شبكة الكهرباء في أربيل.