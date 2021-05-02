سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تفكك شبكة لخطف النساء والأطفال في بغداد زعم أفرادها ارتباطهم بمسؤول كبير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-02T11:55:26+0000
أربيل تفكك شبكة لخطف النساء والأطفال في بغداد زعم أفرادها ارتباطهم بمسؤول كبير

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الأحد اعتقال شبكة اجرامية كانت تخطف النساء والأطفال في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم المتحدث المديرية الرائد هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: اعتقلنا شبكة كان يعمل أفرادها بخطف النساء، والأطفال وكانوا يقولون إنهم تابعون لمسؤول كبير في بغداد، ورؤساء العشائر، ولكن بعد اعتقال اربعة منهم في بادئ الأمر تم الوصول الى الجميع.

وأضاف أن أفراد الشبكة كانوا يرتكبون الجرائم تحت تهديد السلاح ثم يقومون بمساومة ذوي المختطف واستبدالهم بالأموال، مردفا بالقول إنه تم أشعارنا بمذكرات قبض من قبل المحاكم المختصة في بغداد، واعتقلنا يوم الجمعة الماضي المتهم الرئيسي في إدارة الشبكة.

وتابع المتحدث بالقول: يجري الان اتمام عملية تسفيرهم الى بغداد وفق الاتفاق المشترك بين الطرفين، منوها الى أنه خلال عام 2020 تم اعتقال أكثر من 183 متهما كانت لديهم مذكرات اعتقال، وتمت احالتهم الى القضاء العراقي.

related

القبض على 14 شخصا بينهم امرأة يديرون مكانا للقمار في اربيل

Date: 2019-07-16 13:50:37
القبض على 14 شخصا بينهم امرأة يديرون مكانا للقمار في اربيل

في أربيل .. شاب يلقى حتفه طعنا والقبض على قاتل مطلوب منذ 11 عاما

Date: 2020-11-29 07:53:34
في أربيل .. شاب يلقى حتفه طعنا والقبض على قاتل مطلوب منذ 11 عاما

أربيل تطيح بتسعة من تجار المخدرات وتضبط مواد مخدرة

Date: 2021-04-17 14:59:38
أربيل تطيح بتسعة من تجار المخدرات وتضبط مواد مخدرة

شرطة اربيل تعتقل شابا قتل والدته

Date: 2019-09-24 14:17:44
شرطة اربيل تعتقل شابا قتل والدته

طبيب في اربيل يرصد زيادة بأعراض الاصابة بكورونا بين الاطفال

Date: 2020-08-19 06:22:05
طبيب في اربيل يرصد زيادة بأعراض الاصابة بكورونا بين الاطفال

القبض على اربع نساء متخصصات بالسرقة في اسواق اربيل

Date: 2019-08-08 12:26:23
القبض على اربع نساء متخصصات بالسرقة في اسواق اربيل

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

Date: 2019-05-22 18:45:15
القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية