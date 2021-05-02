أربيل تفكك شبكة لخطف النساء والأطفال في بغداد زعم أفرادها ارتباطهم بمسؤول كبير

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الأحد اعتقال شبكة اجرامية كانت تخطف النساء والأطفال في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم المتحدث المديرية الرائد هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: اعتقلنا شبكة كان يعمل أفرادها بخطف النساء، والأطفال وكانوا يقولون إنهم تابعون لمسؤول كبير في بغداد، ورؤساء العشائر، ولكن بعد اعتقال اربعة منهم في بادئ الأمر تم الوصول الى الجميع.

وأضاف أن أفراد الشبكة كانوا يرتكبون الجرائم تحت تهديد السلاح ثم يقومون بمساومة ذوي المختطف واستبدالهم بالأموال، مردفا بالقول إنه تم أشعارنا بمذكرات قبض من قبل المحاكم المختصة في بغداد، واعتقلنا يوم الجمعة الماضي المتهم الرئيسي في إدارة الشبكة.

وتابع المتحدث بالقول: يجري الان اتمام عملية تسفيرهم الى بغداد وفق الاتفاق المشترك بين الطرفين، منوها الى أنه خلال عام 2020 تم اعتقال أكثر من 183 متهما كانت لديهم مذكرات اعتقال، وتمت احالتهم الى القضاء العراقي.