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أربيل تفكك شبكة دعارة تجلب نساء من باقي مناطق العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-05T14:34:43+0000
أربيل تفكك شبكة دعارة تجلب نساء من باقي مناطق العراق

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة أربيل، الجمعة، تفكيكها شبكة دعارة واعتقال أفرادها الذين يقومون بجلب نساء لعاصمة الإقليم من باقي مناطق العراق.

وقال الرائد هوكر عزيز المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة اربيل لوكالة شفق نيوز، "ألقينا القبض على مجموعة مؤلفة من 7 اشخاص؛ 4 رجال و3 نساء جميعهم من خارج اقليم كوردستان، أحدهم سوري الجنسية والبقية عراقيون، بتهمة البغاء".

وأوضح أن "تلك المجموعة كانت تمارس أعمال السمسرة والبغاء بجلب نساء من باقي مناطق العراق بهدف ممارسة الاعمال المنافية للاخلاق".

وأشار عزيز إلى أن "قوات الشرطة ألقت القبض عليهم دفعة واحدة كونهم كانوا يشكلون عصابة، وقد تمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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