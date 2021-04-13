أربيل تفصح سبب عدم فرض حظر شامل وتشدد الإجراءات في المساجد

شفق نيوز/ قال محافظ اربيل أوميد خوشناو يوم الثلاثاء انه مراعاة للأوضاع المعيشية للكسبة لم نعلن حظرا شاملا للتجوال لذا تقرر اللجوء الى تشديد الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

وقال خوشناو للصحفيين اليوم انه بسبب تصاعد اعداد الاصابات بالوباء فإننا في اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وغرفة العمليات في أربيل كانت لدينا نية لفرض حظر شامل للتجوال ولكننا مراعاة للأوضاع المعيشية للمواطنين خففنا من الإجراءات.

واضاف انه مع حلول شهر رمضان فإن التواصل الاجتماعي سيزداد، ويحدث تغيير على السوق والعمل والكسب لذا يتعين الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأردف بالقول: فتحنا أبواب المساجد أمام المسلمين لما يحمله هذا الشهر من خصوصية والناس يتوجهون الى المساجد بكثرة والصلاة فيها لذا تقرر تشديد التدابير الوقائية في المساجد من قبل وزارة الأوقاف، مؤكدا أن الإجراءات الخاصة بالمساجد ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، أمس الأول الأحد، تخفيف القيود الخاصة بالإجراءات الوقائية في مدن الإقليم.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم واللجنة، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر عودة الدوام للمؤسسات الحكومية الكوردستانية يوم الخميس المقبل.

وأضاف كما تقرر فتح الأماكن العامة بشكل محدود، ووفق ضوابط ستعلن عنها لاحقاً داخلية كوردستان، بالإضافة إلى إلغاء حظر التجوال الجزئي بدءاً من يوم الاثنين.

لكن عادل، أكد أن اللجنة قررت منع جميع الاجتماعات والتجمعات، وإلزام ارتداء الكمامة الطبية، كما الإبقاء على إغلاق المدارس الى اشعار اخر.