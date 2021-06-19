أربيل تفتح تحقيقاً حول وفاة امرأة بأدوية اشترتها عبر الانترنت

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل يوم السبت فتح تحقيق حول وفاة امرأة جراء تناولها دواء اشترته عبر شبكة الانترنت.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، بعد انتشار أنباء حول وفاة امرأة تبلغ من العمر 19 عاما في مستشفى خاص في اربيل يُقال أن سبب الوفاة يعود لتعاطيها بعض الأدوية حصلت عليها من خلال عدة مواقع على شبكة الانترنت.

وأضاف البيان أن فريقا من مديرية صحة أربيل ومنذ بداية تداول تلك الأنباء فتح تحقيقا حول هذا الأمر، مؤكدا أن الجهود متواصلة للكشف عن الأسباب العلمية للوفاة، وعلى أية حال سيواجه المخالفون القانون.

يأتي هذا في وقت توفيت فيه فتاة تناولت أدوية وعقاقير لزيادة الوزن في محافظة دهوك في إقليم كوردستان، وفقا لما تداولته بعض المواقع الالكترونية المحلية، والصفحات على التواصل الإجتماعي.