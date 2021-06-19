سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تفتح تحقيقاً حول وفاة امرأة بأدوية اشترتها عبر الانترنت

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-19T10:18:35+0000
أربيل تفتح تحقيقاً حول وفاة امرأة بأدوية اشترتها عبر الانترنت

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل يوم السبت فتح تحقيق حول وفاة امرأة جراء تناولها دواء اشترته عبر شبكة الانترنت.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، بعد انتشار أنباء حول وفاة امرأة تبلغ من العمر 19 عاما في مستشفى خاص في اربيل يُقال أن سبب الوفاة يعود لتعاطيها بعض الأدوية حصلت عليها من خلال عدة مواقع على شبكة الانترنت.

وأضاف البيان أن فريقا من مديرية صحة أربيل ومنذ بداية تداول تلك الأنباء فتح تحقيقا حول هذا الأمر، مؤكدا أن الجهود متواصلة للكشف عن الأسباب العلمية للوفاة، وعلى أية حال سيواجه المخالفون القانون.

يأتي هذا في وقت توفيت فيه فتاة تناولت أدوية وعقاقير لزيادة الوزن في محافظة دهوك في إقليم كوردستان، وفقا لما تداولته بعض المواقع الالكترونية المحلية، والصفحات على التواصل الإجتماعي.

related

وفاة شابين غرقا في اربيل والسليمانية

Date: 2019-06-21 16:48:15
وفاة شابين غرقا في اربيل والسليمانية

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

الصحة تصدر توضيحا بشأن حالة وفاة طفل بمجمع معزول في اربيل

Date: 2020-03-29 15:51:48
الصحة تصدر توضيحا بشأن حالة وفاة طفل بمجمع معزول في اربيل

وفاة طفلة داخل عجلة من شدة الحر في اربيل

Date: 2019-07-09 13:09:17
وفاة طفلة داخل عجلة من شدة الحر في اربيل

أربيل تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكس علم كوردستان

Date: 2020-11-18 10:54:53
أربيل تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكس علم كوردستان

تسجيل حالة وفاة بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-02 09:26:26
تسجيل حالة وفاة بكورونا في اربيل

ذهب ليجمع النباتات الطبيعة .. وفاة شاب اثر سقوطه من جبل شمالي أربيل

Date: 2021-05-15 08:27:58
ذهب ليجمع النباتات الطبيعة .. وفاة شاب اثر سقوطه من جبل شمالي أربيل

وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية

Date: 2020-07-05 11:31:15
وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية