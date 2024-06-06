أربيل تفتح الصوامع لتسلم القمح وبغداد تحدد 700 ألف طن لتسويق المحصول من كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عملية تسليم القمح من المزارعين إلى صوامع الحبوب.

وقال حيدر نوري مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "تم تحديد نسبة 700 الف طن لاقليم كوردستان وذلك وفقا لكميات استلمناها من محافظات الجنوب حيث تسلمنا 21 بالمئة من تسع محافظات والنسبة تكون 600 ألف طن، لكن حددنا للاقليم مثل محافظة كربلاء حيث كانت 40 بالمئة وتكون النسبة 700 ألف طن".

ودعا نوري الجهات الحكومية في الاقليم الى "توزيع هذه النسبة على المزارعين الذي قاموا بالزراعة فعليا وذلك لتسلم أكبر نسبة منهم".

وأعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، اول امس الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية ستتسلم 700 ألف طن من محصول القمح من مزارعي الإقليم.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية مطلع شهر حزيران الجاري، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح للموسم 2024 من خلال الكميات المسوقة من المزارعين.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، الجمعة (26 نيسان 2024)، تسلم 270 ألف طن من القمح، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.