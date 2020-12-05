أربيل تدشن سوقا عصرية كبيرة لبيع الخضار والفواكه بالجملة والمفرد

شفق نيوز/ دشنت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان يوم السبت ما تسمى محليا بـ"العلوة" وهي سوق كبيرة لبيع الخضر والفواكه بالجملة والمفرد على غرار "العلوة" الموجودة حاليا بهدف دعم البنى التحتية في الاقليم.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم محمد شكري خلال مراسم الافتتاح التي جرت اليوم بحضور مسؤولين حكوميين، إن حكومة إقليم كوردستان تهدف الى دعم القطاع الزراعي وهذا المشروع يندرج ضمن هذا النطاق.

واضاف ان الهدف من هذه العلوة تسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين داخل وخارج الاقليم.

يشار الى ان ان هذه العلواة حائزة على ثلاث شهادات دولية لنظام إدارة الجودة "آيزو".