سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أربيل تدشن سوقا عصرية كبيرة لبيع الخضار والفواكه بالجملة والمفرد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-05T09:54:07+0000
أربيل تدشن سوقا عصرية كبيرة لبيع الخضار والفواكه بالجملة والمفرد

شفق نيوز/ دشنت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان يوم السبت ما تسمى محليا بـ"العلوة" وهي سوق كبيرة لبيع الخضر والفواكه بالجملة والمفرد على غرار "العلوة" الموجودة حاليا بهدف دعم البنى التحتية في الاقليم.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم محمد شكري خلال مراسم الافتتاح التي جرت اليوم بحضور مسؤولين حكوميين، إن حكومة إقليم كوردستان تهدف الى دعم القطاع الزراعي وهذا المشروع يندرج ضمن هذا النطاق.

واضاف ان الهدف من هذه العلوة تسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين داخل وخارج الاقليم.

يشار الى ان ان هذه العلواة حائزة على ثلاث شهادات دولية لنظام إدارة الجودة "آيزو".

related

رئيس البرلمان العراقي يصل أربيل

Date: 2019-09-19 09:49:13
رئيس البرلمان العراقي يصل أربيل

اقليم كوردستان يعلن تشخيص 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-03-24 08:21:12
اقليم كوردستان يعلن تشخيص 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

بارزاني يزيح الستار عن تمثال لغاندي في عاصمة اقليم كوردستان

Date: 2019-09-17 16:11:34
بارزاني يزيح الستار عن تمثال لغاندي في عاصمة اقليم كوردستان

بالصور.. اغلاق طرق وتشديد الاجراءات في كوردستان

Date: 2020-05-31 10:56:06
بالصور.. اغلاق طرق وتشديد الاجراءات في كوردستان

افتتاح الجزء الاخير لشارع 120 متر في اربيل .. بارزاني: سنوسع شبكة الطرق بكوردستان

Date: 2019-12-17 15:20:52
افتتاح الجزء الاخير لشارع 120 متر في اربيل .. بارزاني: سنوسع شبكة الطرق بكوردستان

صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-05-02 11:01:56
صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

عاصمة اقليم كوردستان تغلق معارض السيارات

Date: 2020-03-05 15:09:49
عاصمة اقليم كوردستان تغلق معارض السيارات

إقليم كوردستان ينهي حقبة "طريق الموت" ويفتتح اخر دولي بدلا منه يربط بتركيا

Date: 2020-10-20 09:21:33
إقليم كوردستان ينهي حقبة "طريق الموت" ويفتتح اخر دولي بدلا منه يربط بتركيا