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أربيل تغلق 7 نوادٍ ليلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-30T18:20:45+0000
أربيل تغلق 7 نوادٍ ليلية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة عن إغلاق سبعة نوادٍ ليلية لعدم التزامها وخرقها للقرارات الصادرة عن غرفة العمليات لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إستناداً لقرارات وتوصيات غرفة عمليات أربيل، ولجنة الفحص والرقابة في قائممقامية مركز المدينة، والمديرية العامة للسياحة، وناحية عنكاوا تقرر اليوم المصادف 30 - 7 - 2021 إغلاق سبعة نوادٍ ليلة وذلك لعدم امتثالها لقرارات وتعليمات غرفة العمليات"، مضيفة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك النوادي".

وأكد البيان أن هذه الحملة ستتواصل من قبل لجنة الفحص والرقابة، والتي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان تنفيذ التعليمات الصحية والتدابير الوقائية، والقرارات الصادرة عن غرفة العمليات في أربيل.

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