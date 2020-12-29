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أربيل تغلق مركزين تجاريين كبيرين وتوجّه رسالة للسكان حول الاسعار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-29T08:56:43+0000
أربيل تغلق مركزين تجاريين كبيرين وتوجّه رسالة للسكان حول الاسعار

شفق نيوز/ اعلن قائممقام محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان نبز عبد الحميد يوم الاربعاء عن اغلاق مركزين تجاريين كبيرين جراء رفعهما الأسعار على السلع والمواد التي تدخل ضمن مستلزمات الحياة اليومية للسكان.

وقال عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن نراقب الوضع في السوق وعدم رفع الاسعار"، مستدركا القول ان "التجار ايضا قاموا باستيراد المواد بالدولار وعليهم ديون بهذه العملة، ولكن المهم ان تكون الاجراءات في صالح الجميع وعدم استغلال الاسعار".

وكشف قائى "يوم امس قمنا باغلاق مركزين تجاريين كبيرين في اربيل لعدم التزامهما بالتعليمات في عدم رفع الاسعار واستغلال الوضع"، مطالبا السكان بالتعاون مع القائممقامية وابلاغها عن "اي تجاوز في الاسعار من قبل بعض المستغلين".

يشار الى ان اسعار السلع والبضائع في الاسواق المحلية بالاقليم وباقي مناطق العراق قد ارتفعت بعد قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدينار امام العملة الاجنبية وخاصة الدولار.

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