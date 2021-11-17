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أربيل تغلق كافتيريا بثت أنشودة لحزب البعث المحظور وتعتقل صاحبها .. فيديو

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-17T06:53:54+0000
أربيل تغلق كافتيريا بثت أنشودة لحزب البعث المحظور وتعتقل صاحبها .. فيديو

شفق نيوز/ قرر محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الأربعاء إغلاق كافتيريا بثت أنشودة لحزب البعث المحظور، وإلقاء القبض على صاحبها.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وبشكل علني بث أنشودة لنظام البعث في كافيتريا (پرمي جیانو) في اربيل قرر المحافظ اعتقال صاحب المقهى وإغلاقها.

وشدد البيان أنه "نطمئن المواطنين في حدود محافظتنا أن من يقومون بمثل هذه الأعمال البعيدة عن كل القيم الوطنية والقومية، وقدسية دماء الشهداء ونضال شعبنا، والتي تهدف إلى مضايقة المواطنين لن يُقبل منهم ذلك بأي شكل من الأشكال ويواجهون الإجراءات القانونية والعقوبة".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

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