أربيل تعيد إحياء موروث إسلامي "عريق" في رمضان (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إطلاق أول قذيفة لمدفع الإفطار "التاريخي" فوق القلعة الأثرية، تزامناً مع حلول شهر رمضان، في مشهد يمزج بين العبادة والموروث الشعبي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن صاحب فكرة إعادة إحياء هذا التقليد، الملا زانا خيام، أوضح أن مدفع الإفطار يعد موروثاً إسلامياً عريقاً شهدته مختلف البلدان الإسلامية، لا سيما ذات المساحات الشاسعة، حيث كان يُعتمد عليه لإعلام الصائمين بموعد الإفطار قبل ظهور التقنيات الحديثة ومكبرات الصوت.

وبيّن خيام لمراسلنا، أن هذا التقليد وصل إلى العراق إبان العهد العثماني وكان جزءاً أساسياً من أجواء رمضان في مدينة أربيل، وتحديداً فوق قلعتها التاريخية، مشيراً إلى أنه تم العمل على إعادة تصنيع نموذج لهذا المدفع وإعادته للخدمة بعد سنوات من الانقطاع، للحفاظ على الهوية الثقافية للمدينة.

وأضاف أن المدفع يطلق قذيفته الصوتية يومياً في الدقيقة الأولى لغروب الشمس مع رفع أذان المغرب، مؤكداً أن هذا الإجراء بات جزءاً لا يتجزأ من التراث الرمضاني الذي يربط ماضي أربيل العريق بحاضرها.

ومساء يوم أسم الثلاثاء، وأعلن الوقف السني وأوقاف إقليم كوردستان وعدداً من الدول العربية والإسلامية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.