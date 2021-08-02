أربيل تعيد تشغيل معمل معجون الطماطم في حرير

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الاثنين، إعادة تشغيل معمل معجون الطماطم في ناحية حرير، بحضور وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني.

وقال خوشناو، في تصريحات على هامش المناسبة، إنه "في المرحلة الاولى تم تشغيل خط انتاج واحد والذي سيوفر 100 فرصة عمل لسكان المنطقة مع تزويد الاسواق المحلية بالمنتج المحلي والذي سيعتمد على انتاج الفلاحين في المنطقة لصناعة معجون الطماطم".

وأوضح، أن "المعمل بإمكانه يوميا إنتاج أكثر من 20 طنا من معجون الطماطم". وتابع محافظ أربيل، "قريباً سيتم تشغيل خطوط الإنتاج الاخرى في المعمل لكي يعود إلى سابق عهده".