أربيل.. تعويض متضرري حريق سوقين شعبيين "بمبادرة خاصة" (صور)

شفق نيوز / أعلنت ادارة محافظة أربيل، اليوم السبت، عن تعويض المتضررين من حريقي سوقي "شيخ الله" و"سورجي" الشعبيين وسط مركز المدينة، في حين بينت أن التعويضات جاءت بمبادرة من الجنرال في قوات البيشمركة منصور بارزاني وتجاوزت قيمتها 120 مليون دينار.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في كلمة له خلال اجتماعه مع المتضررين في الحريقين وحضرتها وكالة شفق نيوز إن "المتجاوزين على الممتلكات العامة في السوقين من الباعة الجوالين وأصحاب الدكاكين من أصحاب المأكولات السريعة كانوا سببا بما حدث في الحريقين، نتيجة قيامهم بسحب الكهرباء من الاعمدة في الشوارع وتجاوزهم على الشوارع والأملاك البلدية ولن يشملوا بأي مساعدة أو تعويض من قبل الجهات المعنية".

واستدرك القول "لكن بمبادرة من الجنرال في قوات البيشمركة منصور بارزاني فان هناك مساعدة ستكون للمتضررين لأنهم مواطنونا وليس لديهم مصادر أخرى للعيش"، مبينا "أن أكثر من 100 شخص متضرر من هذه الحرائق في السوقين فيما بلغت قيمة المساعدة للمتضررين نحو 120 مليون دينار عراقي".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز أفاد، في 5 نيسان 2023 ، باندلاع حريق كبير في "سوق شيخ" أحد أشهر الأسواق الشعبية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إذ امتدت النيران إلى أكثر من 50 محلاً وبسطية لباعة الخضروات والمواد الغذائية، وخلف أضراراً مادية جسيمة، وفي وقت أعلنت مديرية الدفاع المدني "اجراء تحقيق للتأكد من السبب"، قال أصحاب المحال لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الحريق هو تماس في الكهرباء".

فيما سبقه حريق آخر لسوق سورجي الشعبي بيومين وتسبب بأضرار مادية، وعدّ باعة السوق أن الحريق ناجم أيضا عن تماس كهربائي.