أربيل تعلن إنجاز 80‎% من أعمال "أكبر سد" لمنع الفيضانات في مناطق "داره تو" ومحيطها

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن انجاز 80% من أعمال إنشاء "أكبر سد" لمنع مخاطر الفيضانات في مناطق داره توو ومحيطها.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، ان محافظ اربيل اوميد خوشناو برفقة عدد من المسؤولين المحليين قاموا، اليوم السبت، بزيارة مشروع بناء سد دراتو الذي تم البدء فيه وبتكلفة (818 مليون دينار) على موازنة محافظة اربيل وتم الانجاز بنسبة 80% منه حاليا.

واوضح البيان ان محافظ أربيل وبعد متابعة العمل والتباحث مع المهندسين والمشرفين على المشروع حول النواقص والمتطلبات، هنأ فريق المشروع على قيامهم بواجباتهم، مشيرا إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وبعد فيضانات 2021 التي تسببت بأضرار مادية وبشرية، أقرت عدة مشاريع من بينها إنشاء هذا السد الذي سيقضي على مشاكل ومخاطر السيول على ناحية داره تو وحي زين.

وإنشاء السد بسعة (350 ألف متر مكعب) من المياه يعود بفوائد كبيرة على زيادة المياه الجوفية والأراضي المروية بالمنطقة.

وتم تنفيذ عدة مشاريع أخرى في منطقة دراتو، بما في ذلك إنشاء حوالي ثمانية كيلومترات من الصرف الصحي، خاصة في الأحياء المعرضة لخطر الفيضانات، في حين تم إنشاء مسارين آخرين للصرف الصحي بين داره تو القديمة والجديدة بحوالي كيلومترين، وكذلك إنشاء ثلاثة كيلومترات من الصرف الصحي في حي زين، وإنشاء طرق ومجاري صحية أخرى للشوارع المحلية في الناحية، بحسب البيان.