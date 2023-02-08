أربيل تعلن إنجاز 1086 مشروعا خلال العام 2022

شفق نيوز / أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إحصائية المشاريع المنجزة خلال العام الماضي.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي أقيم بمناسبة مرور سنتين على تسلمه المنصب، وحضرته وكالة شفق نيوز: "تم إنجاز 1086 مشروعاً، بتكلفة تجاوزت 284 مليار دينار خلال العام الماضي"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع كانت في مختلف المجالات منها التنموية والبلديات والكهرباء ومشاريع احترازية من الفيضانات، إضافة إلى مشاريع في محاربة الجفاف في المحافظة".

وأضاف، أن "بحسب الاتفاق بين أربيل وبغداد، والتي من المؤمل الإيفاء به، فمن المقرر أن تكون ميزانية أربيل خلال العام الحالي من 270 إلى 300 مليار دينار عراقي"، لافتاً إلى أن "الاهتمام سيكون على المشاريع الاستراتيجية في المدينة".

وأوضح محافظ أربيل، أنه "خلال العام الماضي تم إغلاق 1026 محلاً بسبب مخالفة التعليمات، حيث اختلفت المحال من أسواق ومطاعم وغيرها".