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‏أربيل تعلن مشروعاً لإعمار مباني مطارها الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T11:28:03+0000
‏أربيل تعلن مشروعاً لإعمار مباني مطارها الدولي

شفق نيوز/ ‏أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الخميس، عزمها تنفيذ مشروع ‏لإعادة إعمار المباني في المطار. 

‏وقال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، أنه ‏"سيتم إعادة إعمار جميع المباني الموجودة في المطار بتصميم حديث دون تغيير ‏مواقعها الحالية". 

‏وأضاف هوشيار، أن "مشروع إعادة الإعمار يتضمن ‏أنشاء مساحات خضراء أمام البوابة الرئيسية، بحسب المعايير الدولية"، موضحاً أنه "سيتم أيضا إعادة إعمار مباني المطار من الداخل ‏وافق تصميم خطة جديدة".

ويعد مطار أربيل الدولي، الذي افتتح في العام 2005، من أهم مطارات إقليم كوردستان، وثالث أكبر مطار في العراق من حيث عدد المسافرين. وحسب إحصائيات النقل الجوي لوزارة التخطيط العراقية، فقد وصل عدد المسافرين في مطار أربيل الدولي إلى مليون و12 ألفاً و317 مسافراً  في عام 2018.

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