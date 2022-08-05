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أربيل تعلن فتح باب التوظيف لخريجي كليات ومعاهد الزراعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T17:40:55+0000
أربيل تعلن فتح باب التوظيف لخريجي كليات ومعاهد الزراعة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الزراعة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، فتح باب التوظيف أمام خريجي كليات ومعاهد الزراعة في الإقليم.

وقال مدير عام الزراعة في اربيل محمد ورتي لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة فتحت باب التوظيف للخريجين من خلال ارسال سيرهم الذاتية الى المديرية" مشيرا الى ان "المديرية استلمت حتى الآن 240 سيرة ذاتية للخريجين معظمهم من الخريجين الجدد".

وأضاف ورتي؛ ان "المديرية فتحت حتى الآن ثلاث دورات تعليمية للراغبين بالتوظيف في هذا المجال بهدف تنمية مهاراتهم المهنية واكتساب خبرات جديدة في هذا المجال"، موضحا أنه "سيتم مراعاة مستوى المتقدمين للتوظيف من ناحية اتقانهم للغات الأخرى وامتلاكهم خبرات عمل سابقة وغيرها من المهارات".

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