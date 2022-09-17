‏أربيل تعلن إغلاق باب التقديم على معاملات تسوية التجاوزات

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم السبت، إغلاق باب التقديم على معاملات تسوية التجاوزات، مبينة أن تمديد المهلة مرة أخرى يجب أن يكون بقرار من البرلمان حصراً.

‏وقال رئيس لجنة التجاوزات في محافظة أربيل برزو زياد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استقبلت خلال الفترة الماضية 17,349 معاملة لتسوية التجاوزات وبدأت عملية مراجعتها حيث سيتم تشكيل لجان لتفتيش هذه المواقع و تسجيلها بشكل قانوني".

‏وأضاف زياد أن "المهلة التي قدمتها المحافظة للمواطنين الذين لديهم أملاك متجاوزة انتهت في 9‏/9‏/2022"، مبينا أن "قرار تمديد المهلة ليس بيد السلطة المحلية في المحافظات بل يجب أن يكون بقرار من برلمان كوردستان".