أربيل تعلن عن مشاريع كهرباء بـ100 مليار دينار وتحدد موعد الـ24 ساعة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل، يوم الأحد، عن تخصيص نحو 100 مليار دينار لإنشاء ثلاث محطات كهربائية استراتيجية سعة 132 كي في في مناطق 8 حساروك ومنطقة تيمار الصناعية وناحية شمامك.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الكهرباء كمال محمد صالح ومحافظ أربيل أوميد خوشناو لبحث معالجة المشكلات الفنية وتثبيت الفولتية وتقليل الضغط على المغذيات في تلك المناطق بما يخدم القطاعات السكنية والزراعية والصناعية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد محافظ أربيل خلال الاجتماع أن مشروع "رووناکی" حقق خطوات كبيرة بفضل دعم رئيس الحكومة مسرور بارزاني، مبيناً أن منتصف شهر حزيران المقبل سيكون الموعد النهائي لوصول الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة لجميع مناطق حدود المحافظة دون استثناء".

كما أشار إلى تشكيل فريق مشترك لتسريع الإجراءات الميدانية وتوقيع العقود مع الشركات المنفذة خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان إنجاز المشاريع في توقيتاتها المحددة لتعزيز البنية التحتية للطاقة في العاصمة.