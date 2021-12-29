أربيل تعلن زيادة حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء زيادة حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات، والسيول التي اجتاحت المحافظة (الجمعة 17 من شهر كانون الأول الجاري) جراء الأمطار الغزيرة.

وقال المحافظ أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني ماتزال تبحث عن جثة اثنين من الضحايا احدهم رضيع بعمر عشرة أشهر، والآخر شاب كان راعيا جرفته المياه ولغاية لم يتم العثور على جثتيهما.

كما أعلن محافظ أربيل ان التقييم الأخير للاضرار يشير إلى أنها تفوق مبلغ 21 مليار دينار عراقي الذي تم الإعلان عنه سابقا، مشيرا الى تلقيهم 3276 استمارة من المواطنين عن الاضرار التي لحقت بهم وهي ثلاثة أنواع تتعلق بضرر اثاث المنزل والأخر المنزل مع الأثاث والثالث المنزل والسيارة والاثاث.

كما كشف الى انه تضرر 1027 مركبة للمواطنين مع الحاق الاضرار بـ375 منزلا، كاشفا عن جمع مبلغ ستة مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي من الخيريين للمتضررين.

كما دعا محافظ أربيل الحكومة الاتحادية الى إعادة النظر في قرارها بتخصيص مبلغ 3 مليار دينار عراقي.

واجتاحت يوم الجمعة (17 كانون الأول 2021)، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل سبّبتها موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بقيمة 21 مليار دينار.