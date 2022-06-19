أربيل تعلن أربع إصابات بالكوليرا وتحذر من "الوباء القاتل"

شفق نيوز/ أعلن محافظة أربيل، يوم الأحد، تسجيل أربع حالات إصابة بوباء الكوليرا، مع الاشتباه بتسع حالات بانتظار نتائج الفحوصات.

وقال دلوفان محمد مدير صحة أربيل، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المحافظة ستعمل على زيادة الفرق الصحية، واتخاذ جملة إجراءات وقائية، كما سيتم تزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية.

من جانبه قال محافظ أربيل اوميد خوشناو خلال المؤتمر، إنه سيتم تطبيق إجراءات وقائية على المسابح والمطاعم والمقاهي، لكي يتم احتواء هذا الوباء القاتل وعدم الوصول لخسائر فادحة".

واليوم الاحد، أكدت وزارة الصحة العراقية، تشخيص 13 اصابة بمرض الكوليرا متوزعة على محافظات السليمانية والمثنى وكركوك، وأوصت محافظة السليمانية باعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق اتخذت السلطات اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج ، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".