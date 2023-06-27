أربيل تعلن دخول 100 ألف سائح وهيئة السياحة تستعد لـ750 الفاً خلال العيد

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، دخول 100 الف سائح من وسط وجنوب العراق الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، في حين توقعت هيئة السياحة في الإقليم وصول 750 ألف سائح خلال أيام عيد الأضحى.

وقال خوشناو لوكالة شفق نيوز، على هامش زيارته لسيطرة "شيّراوه" بين كركوك وأربيل، إن "100 ألف سائح دخلوا من وسط وجنوب العراق الى مدينة اربيل من يوم 19 من الشهر الجاري إلى هذا اليوم، لقضاء أيام عيد الأضحى في المدن السياحية بالإقليم".

وأشار خوشناو الى "إتمام الاستعدادات كافة لاستقبال السائحين من حيث المطاعم والفنادق والخيم السياحية".

وتوقع محافظ أربيل، "زيادة أعداد السائحين الى اكثر من 250 الف سائح خلال أيام العيد".

وفي السياق، توقعت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، دخول 750 الف الى مناطق كوردستان السياحية خلال أيام العيد.

كما توقعت وصول 50 ألفاً من ايران وتركيا الى مناطق إقليم كوردستان.