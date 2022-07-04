أربيل تعلن دخول أكبر بئر مائية إلى الخدمة

شفق نيوز / أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، دخول أكبر بئر ماء للشرب إلى الخدمة في ناحية قوشتبة التابع بقضاء بنصلاوة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره القنصل العام الإماراتي لدى أربيل أحمد الظاهري، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع أُنجز بمساعدة الهلال الأحمر الإماراتي والتنسيق مع حكومة المحلية في أربيل".

وأضاف خوشناو، أن "هذا البئر هو الأكبر في المنطقة بعمق يصل إلى 640 متراً، وسيستفيد منه نحو 500 بيت في الناحية".

وأشار المحافظ، إلى أن "هذه الناحية كانت من أكثر المناطق تأثراً بقلة الأمطار خلال السنة الماضية، لكن تم حل هذه المشكلة بفضل الخطط التي وضعتها الحكومة المحلية في أربيل، لمعالجة أزمة شح مياه الشرب في المحافظة".