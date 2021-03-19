أربيل تعلن خطة نوروز: يتعين على السائحين من باقي العراق إجراء فحص كورونا

شفق نيوز/ أعلنت غرفة العمليات في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة عن خطتها الأمنية والخدمية والصحية خلال أيام أعياد نوروز.

وقالت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شعلة نوروز الرمزية ستوقد من دون أي تجمع أو اجتماعات جماهيرية في مكان واحد في أربيل تم تحديده من قبل المحافظ، ويُمنع أي شكل من أشكال التجمعات وأي شخص يقوم بالمخالفة ستُتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان نسترعي انتباه المواطنين ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بأن التنزه مسموح بشرط تطبيق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية، وتجنب الازدحامات والتجمعات بين الأعداد الكبيرة من الأسر، منوها الى حظر تنقل الشاحنات الحمل بسعة أربعة أطنان، والدرجات النارية منذ يوم 20 ولغاية 24 من شهر آذار الجاري.

تتمة..