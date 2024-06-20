أربيل تعلن إحصائيتها عن عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إحصائية عن تقديم الخدمات للمواطنين والسائحين خلال أيام عيد الأضحى.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أربيل استقبلت خلال أيام عيد الأضحى 117 ألفاً و421 سائحاً، فيما استقبلت المستشفيات 3263 مريضاً، وسجلت ولادة 154 مولوداً من كلا الجنسين، وأجريت 222 عملية جراحية.

وأشارت إلى وقوع 54 جريمة تم الكشف عن 51 جريمة منها، بينما لا زال التحقيق جارياً في ثلاث جرائم ، كما تم تسجيل ثلاث حوادث مرورية فقط.

وأضافت أن 29 حريقاً اندلع، 22 حريقاً منها اندلعت بحشائش، و3 بسيارات، و3 حرائق بمنازل، واحتراق محل تجاري، من دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرة إلى رفع 1090 طناً من القمامة.