أربيل تعلن إحصائية رأس السنة.. السائحون والضحايا والحوادث

شفق نيوز/ أعلنت مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، أعداد السائحين الداخلين إلى المحافظة للاحتفال بليلة رأس السنة 2025، فضلاً عن حصيلة الضحايا والحوادث المسجلة.

وبحسب بيان للمحافظة ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد سجلت محافظة أربيل دخول 63 ألف سائح ليلة رأس السنة.

وأشار البيان، إلى تسجيل 26 حادث سير تسبب بمصرع شخص واحد وإصابة 14 اخرين.

وفي الليلة نفسها تم تسجيل 135 جريمة متنوعة، و12 حالة حريق، و16 الف مراجعة إلى المستشفيات، وفق البيان.

وشهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تدفق الآلاف من السياح المحليين والأجانب خلال احتفالات رأس السنة، حيث امتلأت الشوارع والساحات العامة بأجواء الاحتفالات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتضمنت الاحتفالات عروضاً مبهرة للألعاب النارية في ساحة قلعة أربيل التاريخية، التي جذبت الآلاف من الزوار للاستمتاع بالأضواء والأجواء الاحتفالية. كما أقيمت فعاليات موسيقية وغنائية وسط تنظيم أمني مكثف لضمان سلامة الحاضرين.