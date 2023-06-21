أربيل تعلن حدوث مشكلة بتأمين المياه وتتحرك للمعالجة بـ24 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حدوث مشكلة بتأمين المياه، والتحرك لمعالجة الأزمة بكلفة 24 مليار دينار.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه في الآبار، فاقم من مشكلة انقطاع المياه في المدينة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف خوشناو، أن "حكومة إقليم كوردستان، قد وافقت على تأمين 24 مليار دينار، لمعالجة أزمة المياه، وتأمين مشاريع الماء في أربيل".

وكان خوشناو قد عزا في مطلع شهر حزيران الجاري، مشكلة شح المياه في بعض الأحياء والمناطق، إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وعدم توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة للآبار.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.

ومنحت حكومة إقليم كوردستان، الحكومات والإدارات المحلية في المحافظات والمناطق المستقلة، صلاحية التصرف المباشر دون الرجوع إليها في مسألة معالجة شح المياه، بحسب ما أعلنه وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، أمس الثلاثاء.