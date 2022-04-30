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أربيل تعلن تأثرها بالجفاف هذا الصيف رغم الفيضانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-30T14:48:19+0000
أربيل تعلن تأثرها بالجفاف هذا الصيف رغم الفيضانات

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، عن تأثر المحافظة هذه السنة أيضا بالجفاف خلال موسم الصيف للعام 2022 رغم هطول الأمطار وأحداثها فيضانات وسيول إلا أنه طمأن السكان باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مياه الشرب وسقي المحاصيل الزراعية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن في شهري تشرين الثاني، وكانون الأول الماضيين اتخذنا التدابير اللازمة استعدادا لمواجهة التغير المناخي وحالة الطقس، وتأثيرها على إقليم كوردستان والعراق قاطبة"، معبرا عن أسفه بأنه ستنعكس تأثيرات الصيف الماضي إضافة إلى عدم هطول الأمطار بالشكل المطلوب مع انتهاء موسم الأمطار هذا العام.

تتمة..

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