أربيل تعلن تنفيذ أكثر من 130 مشروعا خدميا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الأحد أن حكومته ستشرع بتنفيذ 131 مشروعا خدميا في المحافظة. بتكلفة مالية تبلغ 28 مليار دينار عراقي.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان تلك المشاريع سيتم توزيعها وفق النسب السكانية في مناطق وأحياء أربيل، مردفا بالقول إن المشاريع تشمل تعبيد الطرق، والمياه، والطاقة الكهربائية، والصحة، والتربية وغيرها من القطاعات الأساسية.

وأوضح أنه في أربيل، وعلى الرغم من أن العديد من المشاريع خاصة بخارج المدينة، إلا أننا سنركز بشكل كبير على الأحياء الفقيرة.